بعد 48 ساعة غيوم وأمطار.. تحسن الأحوال الجوية فى مطروح

شهدت محافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي، تحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس، اليوم، وغابت السحب المحملة بالغيوم، وسط سطوع الشمس بجميع المدن بعد يومين احتلت خلالها السحب القاتمة سماء المحافظة.

وشهدت المدينة هطول أمطار، أمس، إمتدت حتى مدينة السلوم غربا على الحدود الغربية للبلاد، وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء استعدادا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الطقس السئ بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة، مع تطهير مخرات السيول، واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، فى ظل موجة الطقس السىء التى تتعرض لها مطروح وسواحل مصر الشمالية.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى التعامل السريع مع تراكمات المياه، وسرعة سحبها من الشوارع والطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة المرور فضلا عن اتمرار إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للرد على بلاغات وشكاوى المواطنين.

وانتقلت فرق الطوارئ بشركة مياه مطروح لأماكن تجمعات مياه الأمطار، لمتابعة جهود تصريفها وتيسير حركة المواطنين والسيارات فى الشوارع، وتكثف مراكز ومدن المحافظة جهودها لمواجهة موجة الطقس السىء، خاصة على الطريق الدولى الساحلى "مطروح - الإسكندرية"، وشدد اللواء خالد شعيب على المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أسلاك الكهرباء حفاظا على سلامة المواطنين.