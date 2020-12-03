الإسكان: 230 ألف مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات "الاجتماعي"

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا.

وكان الصندوق أعلن طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل في 14 مدينة جديدة، حيث جرى فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من أول نوفمبر الماضي، على أن ينتهي الحجز يوم 7 ديسمبر الحالي.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك وحدة خاصة به.

مي عبدالحميد: بيع أكثر من 390 ألف كراسة شروط

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، سحب أكثر من 390 ألف كراسة شروط، كما أنّ هناك 230 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز حتى أمس، وذلك لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الحالي، والذي سيتم غلق باب الحجز له خلال أيام.

الرئيس التنفيذي للصندوق: 150 ألفا سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنّ هناك 150 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، منذ بداية الحجز حتى الآن.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

1- أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.