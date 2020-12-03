عشان ميتضحكش عليك.. ازاي تحدد المرتب اللي تستحقه في الإنترفيو؟

عادة ما يتم سؤال المتقدمين لإجراء مقابلة عمل للحصول على وظيفة، عن الراتب المتوقع الحصول عليه، وللإجابة على السؤال بشكل صحيح وتحديد الراتب المناسب لك، يقدم أشرف سمير، HR Business Partner، نصائح لقراء الوطن، لمساعدتهم على الإجابة عن السؤال بشكل مناسب.

قال سمير، إنّ قيمة الراتب تتحدد بشكل كبير على الوظيفة، فكلما كان المتقدم لديه إمكانيات نادرة أو غير متاحة بشكل كبير كلما زاد المرتب والعكس صحيح، كما يجب على المتقدم معرفة "سعر السوق"، فعلى سبيل المثال، المحاسب حديث التخرج يختلف مرتبه عن صاحب الخبرة، وعلى المتقدم معرفة متوسط المرتبات بالشركات لتحديد المرتب الأنسب له.

وأضاف سمير، أنّ عامل حجم الأعمال مهم في تحدد الراتب المناسب، سواء كانت بشكل شهري أو أسبوعي، فعلى سبيل المثال مهندس الديكور عند تشطيبه فيلا يتقاضى مبلغا أكبر من تشطيب شقة صغيرة.

وأضاف أنّه يجب الأخذ في الاعتبار معدل التضخم السنوي في مصر، لتحديد الراتب المناسب والزيادة السنوية للموظف، وعلى الجانب الآخر الخاص بالمتقدم للوظيفة، فيجب عليه تحديد الراتب الذي يتناسب مع احتياجاته ومصاريفه بشكل يتناسب مع العوامل التي تم ذكرها في البداية.

ونصح سمير، المتقدمين بسؤال أحد مسؤولي الموارد البشرية عن الراتب المناسب في المجال الخاص به، وسؤال أشخاص تعمل في ذات المجال بأماكن متعددة، فذلك يساعد على تحديد المرتب المناسب، قبل الذهاب لـ الإنترفيو.

وكان خبير التوظيف محمد صادق، قدّم نصائح عند إجراء المقابلة الشخصية للعمل، والتي تتمثل في الدخول على شبكة الإنترنت للبحث عن الشركة، ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بها، ومجال عملها وتخصصاتها، ومحاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون في الشركة، يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، وهو دليل على الارتياح للعمل.