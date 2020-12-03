تكريم الفائزين بجوائز "الشاعر سيد عبدالرازق" في حفل بقصر ثقافة أسيوط

أعلنت أمانة جائزة "الشاعر سيد عبدالرازق" عن الفائزين بجوائزها في فروع شعر الفصحى والعامية، وقال الأديب علي عبدالرازق المشرف العام على الجائزة، إن 8 فائزين من 6 محافظات من المقرر تكريمهم في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات مؤتمر نادي القصة السنوي خلال ديسمبر الجاري.

وأشار "عبدالرازق" إلى أن الفائزين في شعر الفصحى هم "الشاعر أبو زيد إسماعيل علام" محافظة سوهاج، عن قصيدة "قد جئت من أقصى اشتهائك"، وكانت المرتبة الثانية من نصيب الشاعرة "رضا أحمد عبدالرازق" محافظة القاهرة، عن قصيدة "ضحكتها سبقتها إلى الجنة"، بينما المركز الثالث فكان للشاعر أيمن منصور عبدالعزيز من محافظة المنيا.

وأضاف أن جائزة الراعي كانت من نصيب الشاعر أحمد ثابت من محافظة أسيوط، فيما حصد المركز الأول في جوائز الشعر العامي الشاعر محمد عمر عبدالحميد من محافظة القاهرة، والمركز الثاني للشاعرة زينب محمد البيومي، محافظة القليوبية، والمركز الثالث للشاعر وسيم السيد محمد من محافظة الاسكندرية، أما جائزة الراعي فكانت للشاعر محمود وائل من محافظة أسيوط.

يذكر أن الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق من أبناء محافظة أسيوط، ويعمل طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطري بأسيوط، وفاز مؤخرًا بجائزة الفيصل العالمية في المسرح الشعري بالمملكة العربية السعودية، كما حاز جائزة البردة العالمية مرتين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الحرية من دولة فلسطين، وجائزة أحمد مفدي التقديرية من المملكة المغربية، وجائزة وزارة الثقافة المركزية عن ديوان يقامر شعره، وعدة جوائز من مؤسسات ثقافية وجامعية، وللشاعر 5 دواوين شعر مطبوعة إلى جانب عددًا من دواوين الشعر تحت الطبع، فضلاً عن أعمال أخرى في الدراسات النقدية وعلم العروض إلى جانب التأليف المسرحي وتأليف الأغاني، ونشاطه الثقافي البارز وتطوعه بتقديم العديد من ورش العمل وجلسات اكتشاف المواهب الجديدة وصقلها.