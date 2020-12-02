جامعة سوهاج ترشح اثنين من أساتذتها لجائزة "النيل" في مجالات الأدب

وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، المشاركة في جوائز النيل المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن المجلس، في بيان له، أنه قرر المشاركة من خلال ترشيح الدكتور حسام الدين محمد مازن، أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ لجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية، والدكتور بهاء الدين محمد مزيد، وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث؛ لنيل جائزة التفوق في مجالات الأدب.

وأصدر المجلس عددا من القرارات خلال جلسته المنعقدة؛ إذ وافق على مقترح اللجنة النقابية للعاملين بشأن إطلاق اسم رؤساء الجامعة السابقين على مدرجات وفصول الجامعة ودفعات التخرج بمختلف الكليات، تخليداَ لدورهم العظيم، وتقديرا لجهودهم المبذولة داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن المجلس وافق على إنشاء مركز لأبحاث علوم وتكنولوجيا النانو؛ ليكون قاعدة بحثية لمواكبة التطور في مجال علوم وتطبيقات تكنولوجيا النانو، بالإضافة إلى مقترح مجلس إدارة مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون التدريب يومين نظري في المادة العلمية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات عن مكافحة الفساد ووسائل مجابهته.

وأضاف "عزيز" أن المجلس وافق على عقد اتفاقية شراكة التدريب بين كلية التكنولوجيا والتعليم والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك توقيع برتوكول تعاون بين مركز التشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم، وجمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال للصناعات الصغيرة؛ لتدريب الطلاب والخريجيين على الحرف الصناعية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس قرر منح 6 درجات دكتوراه للباحثين بكليات "التربية، والآداب، والطب البشري، والآثار"، بالإضافة إلى منح 9 درجات ماجستير للباحثين بكليات "التربية، والعلوم، والآداب، والزراعة"، مشيرا إلى موافقة المجلس على منح "درجة الدبلوم العامة في تخصص الرياضة لطالب بكلية التربية الرياضية، و10 طلاب درجة الماجستير المهني في العلوم الزراعية، و20 طالبا بالمعهد الفني للتمريض درجة الدبلوم التخصصي في التمريض".