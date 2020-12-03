وكيل تعليم مطروح يحيل مدير إدارة الحمام و3 مدراء مدارس للتحقيق

أحال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدير إدارة الحمام التعليمية، ومسئولي مدارس الحمام الثانوية بنين وبنات، والعيسوي الابتدائية، للتحقيق للإهمال في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

وقاد عاطف سلامة، اليوم الخميس، باكورة قوافل المتابعة لرصد مسار الدراسة ومتابعة انتظام العملية التعليمية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بمدارس إدارة الحمام التعليمية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وضمت قافلة المتابعة موجهي عموم المواد الدراسية وأعضاء إدارة المتابعة وتنسيق المتابعة والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري .

وتابع "سلامة" خلال جولته الميدانية مدى انتظام العملية التعليمية بمدارس الحمام الثانوية بنين والحمام الثانوية بنات والحمام الرسمية المتميزة لغات ومحمود العيسوي الابتدائية، وشاهد شرح المعلمين للحصص بالفصول الدراسي ومستوى القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولى في اللغتين العربية والإنجليزية بالمدرسة الرسمية ومدرسة العيسوي.

وأكد "سلامة" لطالبات الصف الأول بمدرسة الحمام الثانوية بنات مزايا استخدام التابلت التعليمي بعيداً عن مناهج الحفظ والتلقين، مؤكدا أنه وسيلة إلكترونية لزيادة التعلم تستهدف إكساب الطالب القدرة علي الإبداع والابتكار.

وقال إن قافلة المتابعة اليوم جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشاملة جميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا استمرارها علي مدار العام الدراسي، وبصورة مفاجئة لفرض الانضباط واكتشاف السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة فورا.

وتنفيذا لسياسة الثواب للمجيدين والعقاب للمقصرين، قرر وكيل الوزارة تكريم مديرة مدرسة الحمام الرسمية لغات تقديراً للجهد المبذول والأداء الفعال والقيام بواجباتها الوظيفية علي أكمل وجه، كما قرر تحويل مدير إدارة الحمام التعليمية ومديري مدارس الحمام الثانوية بنات وبنين ومحمود العيسوي الابتدائية وعدد من العاملين بتلك المدارس لجهات التحقيق للإهمال في العمل وعدم تأدية واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم.