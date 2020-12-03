ظهور للقرش الحوتي والدلافين بشواطئ الغردقة.. وخبير: لتراجع الإشغالات

عاود القرش الحوتي، الظهور من جديد بمنطقة" ترتل بي" بشواطئ الغردقة تزامنًا مع ظهور عدد من الدلافين والكائنات البحرية النادرة منها السلحفاة وأسماك "الراي" الشهيرة بـ"المانتا" ووثق السائحون المشهد بالتقاط الصور التذكارية تحت الماء.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، إن ظهور القروش والكائنات البحرية دليل على تعافي البيئة البحرية في الغردقة تزامنا مع انخفاض عدد الرحلات السياحية نتيجة جائحة كوورنا التي تمر بها البلاد، مما جعل تلك الكائنات أكثر ظهورا حيث أنها تبحث دائما على الهدوء، ويعتبر ذلك عامل جذب للسائح الأجنبي الذي يأتي خصيصا إلى شواطئ الغردقة لمشاهدة الكائنات البحرية.

ولفت إلى أن القرش الحوتي يتراوح طوله بين ثمانية وأثنى عشر متر ويسمى بـ"الحوت المسالم"والمصنف ضمن الكائنات البحرية المهددة بالإنقراض والأضخم حجمًا،حيث يصل وزنه إلى 30 طنًّا ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.

وكشف الخبير السياحي عصام علي، أن عودة السياحة الخارجية إلى مصر انعشت سياحة الرحلات البحرية و الشاطئية حيث استقبلت مطارات مرسي علم والغردقة ما يقرب من نصف مليون سائح زاروا المدن المصرية السياحية منذ شهر يوليو الماضي من مختلف الجنسيات الأوربية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا مؤكدا على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى أن القرش الحوتي المسالم ظهر بمنطقة "ترتل بي" بأحد شواطئ الغردقة أثناء القيام برحلة بحرية فضلا عن ظهور بعض الكائنات البحرية مثل السلحفاة وأسماك المانتا النادرة في أعماق البحر الأحمر، لافتا إلى استجابة الكائنات البحرية لالتقاط الصور التذكارية مع السائحين تحت الماء ومغازلة القرش الحوتي والسلحفاه والمانتا في إشارة واضحة لنظافة البيئة البحرية بشواطئ الغردقة واستمتاع الكائنات البحرية بالأعماق بدون ضوضاء أو تلوث.