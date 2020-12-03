محافظ الغربية يكرم 41 من المتطوعين لاجتيازهم برنامج القيادات الشبابية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بديوان عام المحافظة، عدد 41 شاب وفتاة من فريق متطوعي الغربية، وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والذي تم تنفيذه من خلال مركز تدريب المحافظة في الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر الماضي.

بدء الاحتفال بالسلام الوطني وعرض فيديو عن آراء المتدربين ومدى استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه على مدار 72 ساعة تدريبية من خلال 10 محاضرين ومدربين قاموا بتقديم محتوي تدريبي متخصص في 36 محاضرة وورشة عمل.

وأكد الدكتور طارق رحمي، اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم من خلال التدريبات المتخصصة وإعدادهم ليكونوا قيادات المستقبل، كما قدم الشكر لفريق المتطوعين على جهودهم التطوعية المبذولة في خدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

ويذكر أن البرنامج قد تم تنفيذه على ثلاث مراحل شملت تقديم محاضرات وورش عمل في التخطيط الاستراتيجي، والبرمجة اللغوية والعصبية، مهارات العرض، التفاوض والإقناع، مهارات الاتصال، لغة الجسد، كتابة المبادرات، إعداد دراسة الجدوى، مهارات القيادة، مهارات إدارة الوقت، مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل، صنع واتخاذ القرار، حل المشكلات وإدارة الأزمات، تحليل الشخصيات والتعامل معها، مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، التفكير الإبداعي، وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.

في وقت سابق، استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم بمكتبه، المخترع المصري محمود الكومي، ابن مدينة طنطا، الذي ابتكر "روبوت" يساهم في إجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا.

وعرض المخترع الشاب، المتخصص في الميكاترونيكس، تجربته أمام المحافظ، بداية من فكرة الروبوت ونهاية بالنسخة الثالثة منه، التي تم تجربتها داخل أحد المستشفيات الخاصة.