"التصريح والعلامة إجباري".. عقوبات وغرامات تنتظر سيارات أوبر وكريم

عقوبات جديدة نص عليها قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والمعروف بـ"قانون النقل الذكي"، والذي يشمل سيارات التاكسي وخدمات شركات النقل مثل "أوبر وكريم".

ونص القانون على أن تصريح التشغيل والعلامة الإيضاحية إجباريان، ونصت المادة 16 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، وكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وكل من خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

كارت التشغيل بطاقة تصدر لقائدي المركبات

و"كارت التشغيل"، المنصوص عليه في القانون، هو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، أما "العلامة الإيضاحية"، المنصوص عليها في القانون، فهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل.

ونصت المادة السابعة من القانون على أن "يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها".

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر القواعد والضوابط التي تنظم قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، وتضمنت بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون، وشروط استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة، وحددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، والتي تشمل:

1- أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية".

2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبي بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات.

وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وتنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية بضرورة تقديم الشركات المقدمة للخدمة بيان ربع سنوى بأسماء ممارسي الخدمة سواء أكانت شركات أو أشخاص طبيعين لمصلحة الضرائب المصرية.وتنص المادة رقم 21 على ضرورة جمع الشركات ووكلائها لضريبة القيمة المضافة وتوريدها للدولة.