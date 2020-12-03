تسليم عقود الشقق السكنية لمتضرري السيول برأس غارب

سلم اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمالي محافظة البحر الأحمر، عقود الوحدات السكنية، للمواطنين المستحقين، من متضرري سيول عام 2016، بعد تصديق المحافظ عليها، مشيرا إلى أنه جارى استمرار تحرير باقي العقود للمستحقين بعد توريد مقدم الوحدات السكنية واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأضاف رأفت، أن المحافظة والمدينة لن يتوانيا لحظة في تقديم أفضل الخدمات لمواطني المدينة، ورفع المعاناة عنهم، على أن يتم سداد الإيجار بدءا من شهر يناير 2021.

وفي سياق آخر، أجرى اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات التطوير الحضري، وعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة، يرافقه اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، ومسؤولي الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وفي بداية زيارته، توجه السكرتير العام لمنطقة جبل العفش لمتابعة الأعمال الجارية من تجديد وإحلال لشبكات المياه والصرف الصحي، حيث ستقوم المدينة بترميم الشوارع بعد الانتهاء من الأعمال بها.

كما تفقد السكرتير العام، أعمال التطوير الحضري بمنطقة السوق القديم بالمدينة، التي تشمل عدة مناطق وأحياء سكنية، مطالبا بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال من بردورات وإنترلوك وتبليط ودهانات وإنارة.

وتابع البنداري جولته، بتفقد أعمال التطوير بشاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة، مؤكدا أنه سيكون متنفسا للأهالي، حيث سيتم تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقٍ يليق بأبناء المحافظة.

وفي ذات السياق، تابع السكرتير العام محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة، للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية بالمحطة، وبدء التشغيل التجريبي لها، كما تفقد المجزر الآلي بالغردقة، ومعرفة آخر المستجدات التي تمت به من أعمال إنشائية وخرسانية.

وأشار البنداري إلى أهمية جميع المشروعات المقامة بمدينة الغردقة ووجود مثل تلك المشروعات لخدمة أهالي المدينة، مشددا على كل الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقا للمواصفات المطلوبة.