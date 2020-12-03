في سوق الملاكي.. هيونداي الأعلي مبيعا 2020: تنخفض مقارنة بـ2019

رغم تفاقم الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية منذ بداية العام 2020، وحالات الركود التي وقعت إثر أزمة "كورونا" العالمية من توقف خطوط إنتاج وعدد من مصانع السيارات، إلا أن مبيعات عدد من العلامات التجارية للسيارات (الملاكي)، ارتفع بمعدل ملحوظ، فيما انخفض البعض الآخر داخل السوق المحلي المصري، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن"، ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات أكثر من 12 علامة تجارية للسيارات (الملاكي) داخل السوق المحلي، ضمن قائمة ترتب العلامات التجارية حسب الأكثر مبيعًا للسيارات خلال الفترة المحددة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات سيارات "هيونداي" بنسبة بسيطة خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 14847 مركبة بنسبة تسويقية 11% وتأتي في مقدمة الترتيب للأكثر مبيعًا داخل السوق المحلي، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 14933 مركبة بنسبة تسويقية 14.8%؛ كما سجلت سيارات "نيسان" أنخفاضُا في سوق السيارات الملاكي المحلي خلال 2020 بمبيعات 13566 مركبة بنسبة تسويقية 10.7%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 15331 مركبة بنسبة 15.2% وتأتي بالترتيب الثاني ضمن القائمة.

وأضاف التقرير، أرتفاع ملحوظ في معدل مبيعات سيارات "تويوتا" خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 13004 مركبة بنسبة تسويقية 10.2%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 10596 مركبة بنسبة تسويقية 10.5% وتأتي في الترتيب الثالث بالقائمة؛ كما سجلت سيارات العلامة التجارية "رينو" ارتفاع في معدل مبيعاتها والت يوصلت إلى 12891 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11050 مركبة بنسبة 11%.

وأضار التقرير إلى حصول العلامة التجارية الناشئة بالسوق المحلي والتي أحتلت الترتيب الخامس بقائيمة الأكثر مبيعُا للسيارات (الملاكي) خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 10080 مركبة بنسبة تسويقية 7.9%؛ فيما ارتفع معدل مبيعات سيارات "فيات" بمعدل كبير وصل إلى 9723 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 7.7%، مقارنة بمبعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3244 مركبة بنسبة 3.2%.