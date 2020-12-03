17 مليون جنيه للجمعيات الأهلية بالمنيا لمواجهة الهجرة غير النظامية

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، احتفالية توقيع عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعدد من القرى التي تشهد هذه الظاهرة.

تضمنت الاحتفالية توقيع عقود لـ 17 قرض بإجمالي 17 مليون جنيه مخصصة للجمعيات الاهلية، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والبيئة ومحو الأمية، كما سلم المحافظ عدد من العقود والشيكات ضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة.

جاء ذلك بحضور وفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر بالمنيا، برئاسة طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ودكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، والمهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية البشرية، ونيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للإقراض المتناهي الصغر، وسامح جويدة، رئيس القطاع المركزي للعلاقات العامة والإعلام، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة ومروان محمد مروان مدير مكتب المنيا.

أكد المحافظ أن توقيع العقود يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة، وضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مشددا على حرص المحافظة على دعم تلك المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية.

أشاد المحافظ بمجهودات جهاز تنمية المشروعات وتعظيم الفرص المتاحة للشباب، ودعا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، مؤكدا على أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص العمل، وبالتالي زيادة دخل الأسر والحفاظ على الاستقرار الأسرى وتماسك المجتمع.

أكد نائب الرئيس التنفيذي للجهاز على التعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق من ناحية وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.

وأوضح أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتي تعتمد على تنفيذ مشروعات للشباب من أبناء المحافظة ومشروعات التمكين الإقتصادي للمرأة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودي الدخل، والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.