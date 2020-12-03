في سوق الملاكي: نيسان الأكثر مبيعا للمحلي خلال أكتوبر 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير شهر أكتوبر 2020، الخاص بمعدل مبيعات السيارات (الملاكي المحلية) داخل السوق المحلي المصري، مقارنة بمبيعات شهر أكتوبر من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، تظهر قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية للشركات المصنعة للسيارات داخل السوق المحلي تتنافس على الأكثر مبيعُا للسيارات الملاكي المحلية خلال أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعات كل علامة خلال أكتوبر 2019؛ وجاءت بالترتيب الأول بالقائمة العلامة التجارية "نيسان" والتي سجلت مبيعات خلال اكتوبر 2020 وصلت إلى 1658 مركبة بنسبة تسويقية 36%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1364 مركبة بنسبة 29%.

وجاءت بالترتيب الثاني بالقائمة سيارات "شيري" والتي سجلت مبيعات وصلت إلى 1297 مركبة بنسبة تسويقية 28% خلال أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 780 مركبة بنسبة 17%؛ فيما سجلت سيارات "شيفروليه" انخفاُا في مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 وصلت إلى 507 مركبة بنسبة تسويقية 11%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 841 مركبة بنسبة 18%، وتاتي في الترتيب الثالث بالقائمة.

وأوضح التقرير، أنخفاُا في مبيعات سيارات "بي واي دي " الصينية والتي سجلت مبيعات خلال أكتوبر 2020 وصلت إلى 440 مركبة بنسبة تسويقية 9%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 662 مركبة بنسبة 14% وتحتل الترتيب الرابع بالقائمة؛ فيما جاءت العلامة التجارية "هيونداي" بالترتيب الخامس بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 389 مركبة بنسبة تسويقية 8%خلال أكتوبر 2020 وتسجل أرتفاعُا مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 305 مربة بنسبة 7%.

وأشار التقرير إلى أنخفاض ملحوظ في مبيعات سيارات "لادا" داخل السوق المحلي حيث وصلت مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 إلى 235 مركبة بنسبة تسويقية 5%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 491 مركبة بنسبة 11%؛ فيما سجلت سيارات "تويوتا" مبيعات وصلت إلى 79 مركبة خلال أكتوبر 2020 بنسبة تسويقية 2%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 حيث سجلت مبيعات 118 بنسبة 3%.