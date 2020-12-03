دعوى جديدة.. "زينة" تطالب "عز" بنفقة 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30

أقامت الفنانة زينة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد الفنان أحمد عز، وتطلب فيها زيادة مبلغ النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه التي ألزمته بها المحكمة، العام الماضي.

وقالت زينة في صحيفة دعواها إن دخل "عز" زاد بنسبة 100% العام الحالي_ بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى_ وطلبت مضاعفة مبلغ النفقة وزيادته بنسبة 100%، ونظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 22 ديسمبر الجاري، للإعلان.

وفيما يتعلق بالنفقة، فقد مرّت بمراحل عدة بين الطرفين، حيث ألزمت المحكمة "عز" بدفع نفقة 20 ألف جنيه عام 2018، ثم تقدمت "زينة" بدعوى في 2019، لزيادتها لـ 30 ألف جنيه، وقبلت المحكمة الدعوى، ومؤخرا حرّكت دعوى ثالثة تطلب مضاعفتها لـ 60 ألف جينه.

النزاع القضائي بين الطرفين لم يقتصر على محكمة الأسرة فحسب، بل امتد إلى محاكم الجنح خارج القاهرة، وحقق فيها عز انتصارا، بعدما قضت المحكمة، في سبتمبر الماضي، ببراءته من اتهامه بالتعدي على شقيق وشقيقة زينة، في أحد فنادق الساحل الشمالي، بينما قضت بتأييد تغريم شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وإلزامه وشقيقته بدفع 20 ألف جنيه، للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأسرة، بإلزام أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم "زين الدين وعز الدين" بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

وأقامت زينة الدعوى في يناير الماضي، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، حيث قدم دفاعها ما يفيد مقدرة "عز" على الدفع، كما استمعت لدفاع الأخير، والذي طلب التصريح باستخراج القرارات الخاصة من وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدرسة الدولية المُقيد بها التوأم "عز الدين وزين الدين"، وكذا المدرسة المقيد بها نجلي شقيقة "زينة"، كما طلب الاطلاع على الحوافظ المقدمة من دفاع "زينة".

وفيما يتعلق بالدعوى الأخيرة وهي زيادة النفقة لـ 60 ألف جنيه شهريا، والتي لا تزال قيد التداول، ففي حال صدور حكم بقبولها وإلزام عز بالدفع، يكون له الحق في الاستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى، في مدة لا تتعدى 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.