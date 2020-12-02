أخبار التعليم اليوم.. حل أزمة المصروفات واختبارات الصف الأول الثانوي

منذ انطلاق العام الدراسي في 17 أكتوبر الماضي، يهتم الكثير من أولياء الأمور بكل ما يخص أخبار التعليم سواء العالي أو الأساسي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

استمرار مظاهرات طلاب الجامعة الأمريكية اعتراض على زيادة المصروفات

قالت رحاب سعد الدمياطي، المتحدث الإعلامي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الوقفة التي يقوم بها طلاب الجامعة، تتم بالاتفاق بين الإدارة والطلاب، وذلك في إطار فلسفة الجامعة للتعبير عن الرأي ما لم يكن هناك انتهاك لحقوق أو شغب.

وبشأن المصروفات الدراسية وزيادتها، أوضحت رحاب، أن الزيادة تتم في كل الجامعات والمدارس وهي سنوية، مشيرة إلى أن تكلفة التعليم أون لاين مرتفعة جداً نظراً للبنية التحتية التي يتم إنشائها، مضيفة أنه يتم الحصول على تصاريح معينة لبث البرامج، فضلا عن استمرار العمالة داخل الجامعة دون توقف.

تحديد معايير الاختبارات التدريبية لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ملامح الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بدون درجات، التي من المفترض أن تبدأ في منتصف ديسمبر الجاري، وهي تأتي الاختبارات في صورة أسئلة مُبسطة، كما أن أسئلة الاختبارات تغطي أجزاء المنهج التي تمت دراستها منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الامتحان.

الفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء، لمدة 12 ساعة.

يمكن للطالب أداء الامتحان سواء من داخل المدرسة أو من المنزل، لأن الامتحان ليس مُحدد بزمن أو مكان.

يهدف الاختبار إلى تجربة كلا من المنصات والشبكات، بالإضافة إلى البنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

تفاصيل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

بدأ أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية، في دفع المصروفات الدراسية للمدارس، قبل انتهاء المهلة الأخيرة لمصروفات العام الدراسي الماضي في 15 من نوفمبر الماضي، أو القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الحالي في 30 من نوفمبر.

كانت أزمة دفع المصروفات الدراسية هي السائدة على مشهد الدراسة منذ بداية اليوم الأول في مختلف المدارس، وتحديدًا المدارس الخاصة والدولية، بدأت بأزمات ومشادات وتذنيب ثم تدخل وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة، ثم مهل أخيرة لدفع تلك المصروفات.

وقال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه إذا تعرض ولي أمر أي طالب بمدرسة خاصة لظروف قهرية حقيقية تمنعه من سداد المصروفات الدراسية سواء التي تتعلق بالعام الدراسي الماضي أو القسط الأول من العام الدراسي الحالي، مع انتهاء المهلة الأخيرة، عليه التوجه إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب وعرض ظروفه عليها.