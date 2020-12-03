مبيعات "الملاكي المستوردة" ترتفع في أكتوبر 2020.. و"رينو" تحتل القائمة

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير شهر أكتوبر العام الجاري 2020، الخاص بمعدل مبيعات السيارات (الملاكي المستوردة) داخل السوق المحلي المصري، مقارنة بمبيعات أكتوبر العام الماضي 2019، وذلك خلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية للشركات المصنعة للسيارات، تتنافس على الأكثر مبيعُا داخل السوق المحلي.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية "رينو" أرتفاعًا في معدل مبيعاتها من السيارات (الملاكي المستوردة) داخل السوق المحلي وتحصد الترتيب الأول بالقائمة بمبيعات صولت إلى 2641 مركبة بنسبة تسويقية 17.9%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1240 مركبة بنسبة 14.2%.

كما سجلت سيارات "هيونداي" الترتيب الثاني بالقائمة وتسجل أرتفاعًا في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 وصلت إلى 1986 مركبة بنسبة تسويقية 13.5%، مقارنة بمبعياتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1516 مركبة بنسبة 17.4%.

وجاءت العلامة التجارية "أوبل" بالترتيب الثالث بالقائمة للأكثر مبيعًا بمبيعات وصلت إلى 1724 مركبة خلال أكتوبر 2020 بنسبة تسويقية11.7 %؛ كما سجلت سيارات "تويوتا" ارتفاعًا في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 وصلت إلى 1476 مركبة بنسبة تسويقية 10%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1251 مركبة بنسبة 14.4%.

وأوضح التقرير ، حصول العلامة التجارية "أم جي" على المركز الخامس بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 1427 مركبة بنسبة تسويقية 9.7%؛ كما سجلت سيارات "كيا" أرتفاعًا وتأتي بالتريب السادس بالقائمة، حيث سجلت مبيعات خلال أكتوبر 2020 وصلت 1264 مركبة بنسبة تسويقية8.6 %، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1080 مركبة بنسبة 12.4%.

وأشار التقرير إلى ارتفاعًا في معدل مبيعات العلامة التجارية "فيات" خلال أكتوبر 2020 بمبيعات 1104 مركبة بنسبة تسويقية 7.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 530 مركبة بنسبة 6.1%؛ فيما سجلت سيارات "بيجو" أنخفاضًا في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 وصلت إلى 669 مركبة بنسبة تسويقية 4.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 وصلت إلى 868 مركبة بنسبة 10%.