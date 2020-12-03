قطة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

خطفت قطة صغيرة الأنظار بمهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على "ريد كاربت" المهرجان، وتخطيها الحواجز أثناء مرور نجوم الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور".

وفيلم "غزة مونامور" من إخراج عرب ناصر، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم أسيوي في مهرجان تورنتو.

ويعرض الفيلم، الذي ينافس في المسابقة الدولية للدورة الـ42، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة، جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، من إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، اليوم الخميس، عرضًا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح "WE"، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

وشهد حفل افتتاح المهرجان كواليس عديدة، أبرزها كان بكاء الفنانات، أثناء تكريم السيناريست وحيد حامد، ومنهن يسرا وإلهام شاهين وأمينة خليل ومنة شلبي وعلا رشدي والمخرجة ساندرا نشأت.

كما غابت الفنانة رانيا يوسف هذا العام عن المهرجان لأول مرة، حيث أعلنت بشكل كوميدي، عدم حضورها افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها على "تويتر".