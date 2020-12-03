أحمد فهمي يطير إلى أوروبا لعلاج المريء للمرة الثالثة

يغادر النجم أحمد فهمي القاهرة، مساء اليوم، إلى إحدى البلدان الأوروبية، لعرض نفسه على أحد الأخصائيين في الجهاز الهضمي والكبد، نظرا لاستمرار معاناته من آلام المريء.

وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن آلام المريء اشتدت عليه خلال الآونة الأخيرة، حيث يشعر وكأن عصارة معدته تقف في حلقه، بحسب وصفه، مضيفا أن هناك احتمالية لخضوعه إلى جراحة ثالثة بالمريء، لعدم نجاح الجراحتين السابقتين اللتين أجراهما في مصر وبلجيكا على الترتيب.

وأوضح أنه سيعود إلي القاهرة، الاثنين المقبل، لاستكمال تحضيرات فيلمه الجديد "دماغ عاليا" قبل استئناف تصويره، حيث تشاركه البطولة كل من روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.

وفي سياق آخر، حضر فهمي حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الأربعاء، داخل دار الأوبرا المصرية، رفقة زوجته النجمة هنا الزاهد، وشقيقه النجم كريم فهمي، حيث أطل بإطلالة كلاسيكية أنيقة حازت إعجاب الحضور.

وكشف أحمد فهمي، كواليس مقابلته مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في برنامج "فهمي جمعة" قبل أعوام عدة، وذلك بعد وفاة الأخير، قبل أيام، إثر إصابته بنوبة قلبية أودت بحياته، عن عمر يناهز 60 عاما.

وقال فهمي لـ"الوطن"، إنه كان موجودا في البرازيل رفقة وائل جمعة، نجم نادي الأهلي السابق والمنتخب الوطني، لتصوير حلقات برنامجهما، وكانا يلتقيان يوميا بكل من حازم إمام ومحمد أبوتريكة وجورج وايا بحكم تحليلهم لمباريات كرة القدم لصالح إحدى القنوات الرياضية، مضيفا أنه علم بوجود مارادونا، كنزيل في نفس الفندق الذي يقيم فيه تريكة وحازم.

وتابع، "كان الوصول لماردونا أو التقاط الصور التذكارية معه صعبا للغاية، لدرجة أنه كان يتم إغلاق باب مطعم الفندق بمجرد دخوله، وحينما تحدثت مع حازم إمام بشأنه قال لي، "متحاول تعمل معاه إنترفيو"، فرددت عليه: "إنت بتهزر يا حازم؟ ليرد: "جرب".

وأردف، "تواصلنا مع مدير أعماله، الذي طالبنا بإرسال إيميل رسمي إليه، وبالفعل أرسلناه واتفقنا على كل التفاصيل المادية مقابل تسجيل الحلقة، وحينما طلبنا أن يكون التصوير "أوت دور" فوجئنا بمدير أعماله يحدثنا قائلاً: "لو عاوزين أوت دور يبقي لازم تجيبوا عربية ضد الرصاص، وتوفروا تأمين كامل ليه".

واستطرد في حديثه قائلا، "اتفقنا على التصوير لمدة 45 دقيقة فقط داخل مقر إقامة مارادونا بالفندق، وبمجرد دخولنا إلى الجناح، وجدته يرتدي ملابس منزلية وساعتين، إحداهما في يده اليمنى والأخرى في اليسرى، ووجدت شخصا صاحب كاريزما لم أرها في حياتي قط، لدرجة أن المترجمة كانت ترتعش خوفا حينما تترجم له حديثنا، حيث إنه استشعر خوفها وهدأها".