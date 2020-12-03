خبراء الإحصاء يضعون ضوابطها.. مواصفات الأسرة الفقيرة في مصر

وضع خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والباحثون في الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020، تعريفات محددة لمصطح الفقر والأسرة الفقيرة، مؤكدين أن الأسرة الفقيرة، هي التي لا تستطيع أن توفي باحتياجاتها الأساسية شهريا.

تفاصيل ضوابط وقواعد تحديد تعريف الأسرة الفقيرة

وأشار الخبراء، خلال وضع ضوابط دراسة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الحالي، أن الاسرة المكونة من فردين بالغين يجيب الايقل دخلها عن 1932 جنيها شهريا، واذا قل عن دخل تدخل في نطاق الأسر الفقيرة، وأن الحد الأدنى لدخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد اثنين بالغين وطفلين، هو 3219 جنيها، وإذا قل عن ذلك، فهي أسرة فقيرة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عقد اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

29.7 % معدلات الفقر في 2020

وقال اللواء خيرت بركات إنّ أهم نتائج بحث الدخل للإنفاق والاستهلاك 2019/2020، تراجع نسب الفقر في جميع أنحاء الجمهورية إلى 29.7% في بحث 2019-2020، مقابل 32% في بحث 2017/2018.

ويعد بحث الدخل والإنفاق، أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.

ويهدف البحث لتوفير بيانات تفصيلية، تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلًا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.

ويجرى الجهاز البحث كل عامين، وكانت أبرز نتائج البحث الماضي 2017-2018، أنّ نسبة الإنفاق الفعلي للأسرة على الطعام والشراب جاءت في المركز الأول بنسبة 73.1%، يليه المسكن ومستلزماته بنسبة 18.7%، ثم الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 9.9%، و4.7% على الدخان (السجائر- المعسل)، وجاءت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%.