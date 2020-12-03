صنعت بأيديهم.. "مجسمات فرعونية" خلال الاحتفال بذوي الهمم ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع السياحة والآثار.

حضر الاحتفالية اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، و أحمد ناجي مدير قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، و رانيا عزت مدير عام السياحة، والمحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، و إبراهيم دهشان مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة، و إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وشيماء كرم رئيس وحدة شوؤن المرأة بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، و ذوي الهمم من أبناء المحافظة.

وتضمن الاحتفال تفقد المحافظ لمعرض المستنسخات الذي ضم مجموعة متميزة من مجسمات لتماثيل ومقتنيات تحاكى القطع والتماثيل الأثرية الفرعونية القديمة، والتي قام بتصميمها وتنفيذها قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار بني سويف، حيث أشاد المحافظ بجودة القطع المعروضة ودقتها وروعة تصميمها التي تجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية على مختلف العصور.

وعقب تفقد المعرض توجه المحافظ لسرادق أقيم بالواحة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والذي تم ترجمته إلى لغة الإشارة، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرات فنية وموسيقية، وتضمنت فقرة غنائية أداها الطالب محمد عبد السميع من فرقة سليم سحاب، ثم فقرة للعزف على آلات الناي والهارمونيكا من أداء العازفة ايفيت منير، وكلمة لمدير قطاع المتاحف بالوزارة، والتي أكد خلالها على حرصه على حضور هذه الاحتفالية لاعتزازه بانتمائه لهذه الفئة الهامة، وكانت إعاقته دافعا للنجاح ولم تمنعه من مواصلة دراسته واستكمال مسيرته التعليمية والمهنية.

وفي كلمته أعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على مشاركة ذوي الهمم والقدرات الخاصة احتفالهم باليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر كل عام، بهدف تقديم الدعم لقضايا الإعاقة والتأكيد على حقوقهم في كافة المجالات والنواحي، لافتا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وأكد المحافظ على أن ملف دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي فى مقدمة ركائز خطة المحافظة، مشيرا إلى أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبني سويف أهمية كبيرة، خاصة في ظل امتلاك هذه الفئة قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية، وذلك في إطار سعى الدولة لذلك، لاسيما مع الدعم والرعاية غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لهذه الفئة الهامة من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم في المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين في المجال الرياضي والذين حققوا مراكز متقدمة في منافسات وبطولات وألعاب على مستوى المحافظة والجمهورية، حيث سلمهم المحافظ شهادات تقدير لجهودهم المتميزة في القطاعات المختلفة، ومقدما لهم التهنئة بهذه المناسبة العالمية.