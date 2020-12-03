وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالإمارات لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر

وجهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، الدعوة للمصريين المقيمين والمتواجدين بدولة الإمارات، لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر، احتفالا بتسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وانتهزت وزيرة الهجرة هذه الفرصة، لتتقدم بخالص التهنئة إلى دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني، الذي يوافق الذكرى الـ49 لتأسيس الدولة، وتعرب عن أطيب التمنيات للشعب الإماراتي الشقيق، بدوام التقدم والازدهار نحو مستقبل أفضل زاخر بالتطور والإنجازات.

ويُضاء برج خليفة مساء غد الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي، احتفالا بتسجيل صندوق تحيا مصر بموسوعة جينيس العالمية.

ومن المقرر، أن ينظم صندوق تحيا مصر احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

ويشارك في الاحتفالية كلاً من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير الإعلام، والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

كما سيطلق الصندوق خلال المؤتمر حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية .

واحتفالا بهذه المناسبة سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار.