"تريندمان".. قصص واقعية عن "معاق" يتحول لكائن أسطوري

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإرادة، صدرت المجموعة القصصية "تريندمان" للكاتب صلاح الناجي، والصادرة عن دار نشر جزيرة الورد.

يتضمن الكتاب 13 قصة، مدعومة بصور ورسومات من واقع شخصية حقيقية، بحسب الكاتب.

وأضاف "الناجي" في تصريح لـ "الوطن"، "القصص شخصياتها وأحداثها تبدو في السرد خيالية، لكنها ترسم في ذهن القارئ واقعا يحاول فيه البطل الرئيسي، الذي يعاني من شلل الأطفال مقاومة إعاقته بطريقة مختلفة، فهو يكافح تنمر من حوله وسخريتهم منه كلما حاول أن يظهر نفسه كشخص غير معاق، إلى أن يكتشف في نفسه قدرات خارقة تحوله إلى شخصية أسطورية تتفاعل مع ما يدور حوله في عالم يمزج فيه المؤلف الواقع بالخيال، فتصبح قدرة الشخصية على الاختفاء فجأة والظهور فجأة في أماكن مختلفة هي الحدث، فيستغل البطل قدراته في دعم الفقراء والمحتاجين ممن حوله".

ويواصل المؤلف، "من يقرأ الكتاب سيجد نفسه مدفوعا بالرغبة في البحث عن تلك الشخصية بطل قصص المجموعة، التي منها قصة "رجل العام" حيث يملأ البطل الفضاء الإلكتروني ضجيحا إلى أن يصبح تريند ويفوز بلقب شخصية العام في بلدته".

ويضف، "لكن في قصة "زعيم الغلابة" يعاني ذلك البطل الذي يبدو حقيقيا من تساخف أصدقائه عليه في تعليقاتهم على منشوراته بصفحته على فيسبوك، وهم لا يتقبلونه إلا كأراجوز يضحكهم، وفي قصة "اشتباه في صفقة" يعاني البطل من شكوك الغلابة أنفسهم في حقيقة ما يفعله بالتبرعات التي يجمعها لأجلهم، وتستمر صراعاته إلى أن يكون مصيره الموت في قصة "وصية المرحوم" متأثرا بإصابته بكورونا، ويفشل كل من كانوا حوله في تنفيذ وصيته، ثم في قصة "تركة الخلود" يتحول عكازاه إلى شخصيات واقعية تواصل ما كان يفعله صاحبهما، وقد تحول إلى شخصية أسطورية في الواقع تظهر بينهم وتختفي".