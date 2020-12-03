"الإحصاء": "تكافل وكرامة" ساهم في تراجع معدل الفقر بمصر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن بحث دخل الإنفاق والاستهلاك يعتبر من الأبحاث الهامة التي يجريها الجهاز كل عامين، إذ تكمن أهميته في أنه يعكس توفير قاعدة بيانات لانفاق واستهلاك الأسر المصرية ويكشف حجم الطلب الحالي والمستقبلي لها.

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن البحث يوفر بيانات عن المستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تستخدم المعلومات الواردة في البحث لوضع خطط لمجابهة الفقر ومواجهة حدته، لافتًا إلى أن برامج الدولة مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة ساهمت في الوصول إلى تراجع معدل الفقر.

وتابع: "أهم الأرقام التي جرى إعلانها اليوم، فقد تراجع لأول مرة في نسب الفقر على مستوى الجمهورية منذ 1999 وبلغت النسبة 29.7% مقارنة بـ32.5% في عام 2017-2018 عندما جرى إعلان نتائج هذا البحث في مارس 2019".

وأردف، أن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية ارتفع ووصل إلى 69 ألف جنيه في نتائج هذا البحث مقارنة بـ60 ألف جنيه في نتائج البحث الماضي، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية: "ما يهمنا هو تراجع الفقر في الوجه البحري والوجه القبلي، وهناك أمل كبير جدًا في الفترة المقبلة، وهذا الانخفاض يؤكد جهود الدولة في هذا الاتجاه".