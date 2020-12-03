تاجر يعذب نجارا ويلقي جثته من الطابق الخامس بسبب "توك توك" في الجيزة

جريمة بشعة شهدتها منطقة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، حيث اختطف تاجر، سائق "توك توك"، واحتجزه داخل شقة بمنزل مكون من 8 طوابق، ثم قطع أصابعه، وألقى جثته من شرفة الشقة.

كشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الضحية كان يعمل نجارا، وبسبب توقف عمليات البناء وأزمة كورونا، اشترى توك توك من المتهم بالتقسيط، وبسبب عدم قدرته على دفع الأقساط، اختطفه المتهم وقتله بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات، بسبب تأخر الضحية عن دفع مبلغ 12 ألف جنيه.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته، تحرر محضر، وأمرت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العمرانية، يفيد بحضور عدد من الأهالي، أبلغوا عن وجود متوفى عثر عليه بشارع في دائرة القسم.

جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث، ضم المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، وتحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وتم العثور على جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من العمر يدعى "أشرف" ومصاب بسحجات وكسور ويعمل حارس عقار.

وكشفت المعاينة المبدئية أن القتيل ألقيت جثته من الطابق الخامس مسرح الجريمة، ووجود قطع 3 أصابع من يده اليسرى، ووجود سحجات وكدمات بسبب تعرضه للتعذيب.

وأوضحت التحريات وأقوال شهود عيان، أن القتيل متزوج ولديه طفلان، وبمناقشة زوجته، اتهمت تاجرا متخصصا فى بيع التوك توك بالقسط.

وقالت زوجة المجني عليه إن زوجها يعمل نجارًا، وبسبب أزمة كورونا، اشترى توك توك بالتقسيط من المتهم، وبعد تعثره فى سداد الأقساط، اختطفه المتهم وعذبه ثم ألقى جثته من الطابق الخامس، تحرر محضر بالواقعة، وألقي القبض على المشكو فى حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.