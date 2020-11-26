مقتل نجار بسبب "طرطشة مياه" في البساتين

تخلص حارس عقار وشقيقه و2 آخرين من نجار بسبب "طرطشة مياه الأمطار" في منطقة البساتين، وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين بسبب تناثر المياه عليه أثناء سيره بمسرح الجريمة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استعان بشقيقه و2 آخرين وتعدوا بالضرب على الضحية حتى الموت، وألقي القبض عليهم من قبل الأهالي وقاموا بتسليمهم لرجال المباحث، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة البساتين من مستشفى البنك الأهلي باستقبالها "محمود أ م"، 59 سنة، نجار ومقيم دائرة القسم توفي دون إصابات ظاهرية.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه تناثرت المياه على ملابس المجني عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفى استعان خلالها قائد الدراجة بذويه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه ما أدى لسقوطه أرضا ووفاته.