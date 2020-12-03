"القباج" تجتمع مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات العاملة في مجال الطب

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الخدمات الطبية، حيث تناول الاجتماع، استعراض تعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة، لدعم الخدمات الطبية المقدمة من الجمعيات.

بذل كل الجهود لإزالة العقبات وتيسير عمل الجمعيات

وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة للعقبات التي تواجه الجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية، حيث أكدت على بذل كل الجهود، لإزالة تلك العقبات وتيسير عمل الجمعيات.

وتم الاتفاق، على وضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الشراء الموحد بشأن توفير المستلزمات والأدوات الطبية للجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية، بهدف ضمان التزام الهيئة بتوفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية للجمعيات، بالأسعار المعلنة، وأيضا ضمان التزام الجمعيات الأهلية بالسداد، كما سينص البروتوكول على تحديد فترات السداد وكل الأمور المتعلقة به.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 الذي صدرت لائحته التنفيذية، يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، حيث يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم.

قانون الجمعيات أتاح مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل

وأكدت القباج فى تصريحات لها، أنه أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات.