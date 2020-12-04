خبير سكاني لـ الوطن: المجتمع أمام خيارين: تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر

قال الخبير السكاني، الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان، فإنه سبب رئيسي أيضاً للمشكلة السكانية.

وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المجتمع المصري في ظل تفاقم الأزمة السكانية، أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، لافتا إلى أن مصر لديها فائضا ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة.

المجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من التمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية

وأضاف الخبير السكاني، أنه لا يخفى على أحد، أن المجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية.

وتابع قائلا: "إذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً، حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة".

الحد من الفقر والقضاء على الجوع والحماية الاجتماعية وجودة التعليم أهداف في مهب الريح

واستعرض "حسن"، أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدا أن أول أهدافها متربط ارتباطا وثيق الصلة بالأزمة السكانية، حيث إن هناك هدفا رئيسيا للاستراتيجية، يتبعه 11 هدفا فرعيا كلها في مهب الريح، إذا استمرت الزيادة السكانية كما هي عليه الآن، وهذه الأهداف هي:

1 . الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع

2 . توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

3 . تعزيز الإتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم

4 . تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة

5 . تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، والإسكان)

6 . تحسين البنية التحتية (الطرق، مرافق وغيرها)، ورفع معايير السلامة والأمان بها

7. تحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري

8 . تحسين نوعية البيئة المحيطة بالمواطن المصري

9 . ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية

10. إثراء الحياة الثقافية

11 . تطوير البنية التحتية الرقمية