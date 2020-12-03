إلهام شاهين: "كورونا مش هيخلص والحياة لازم تستمر"

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الحياة يجب أن تستمر حتى في ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة: "الكورونا مش مرحلة وهتخلص، لكنها هتستمر، ولازم تستمر الحياة ولا تتوقف".

وأضافت "شاهين"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أن "خبث" أمير رمسيس، مخرج فيلمها الجديد "حظر تجول" جعلها تشك في الفنانة "أمينة خليل"، لأنه كان حريصا على ألا يلتقيا قبل التصوير لكي تظهر بينهما حالة من العداء على الشاشة.

وأعربت عن تهنئتها للفنانة أمينة خليل، على زفافها المقرر أن يتم الفترة المقبلة، وأعربت أيضا عن تحيتها لزميلها الفنان الفلسطيني كامل الباشا الذي شاركها في بطولة نفس الفيلم.

وأشارت إلى أن أحلى وأقوى فيلمين في حياتها هما "يا دنيا يا غرامي"، و"خلطة فوزية"، وهما من إخراج مجدي أحمد علي، والد الفنان أحمد مجدي، مضيفة: "في فيلم (يا دنيا يا غرامي) ماكناش حاسين إننا بنمثل، وطلع فيه درجة عالية جدا من المصداقية".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زواج شقيقها الفنان أمير شاهين.

وقال أمير رمسيس، مخرج الفيلم، إن اسم الفيلم مرتبط بقصته، مضيفا: "هو مجرد تسمية.. ونفسي يكون الفيلم بدون أسماء، وحتى لو ماكانش فيه حدث سياسي في الفيلم، فهو يعتبر الإطار الذي يجعل أبطال الفيلم يتحدثون عن الأمور المسكوت عنها، والفيلم يتحدث أيضا عن القعدة في البيت".