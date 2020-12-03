منى الشاذلي تمازح إلهام شاهين: "أنتي عمرك 200 سنة"

مازحت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة إلهام شاهين ضيفتها في برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، اليوم الخميس، وقالت لها: "أنتي عمرك 200 سنة".

وقالت "الشاذلي"، إن الفنانة إلهام شاهين، أعلنت في وقت سابق الاحتفال بمئويتها، لأنها مثلت أكثر من 100 فيلم، وكلمة "المئوية"، قد توحي للبعض أنها 100 عام، لكن في الحقيقة فإن إلهام شاهين، مثلت في حوالي 100 فيلم، وحوالي 100 مسلسل.

ووجهت حديثها إلى ضيفتها ومازحتها قائلة: "كدة أنتي عمرك 200 سنة".

أما الفنانة إلهام شاهين، فقالت إنها تحب التلقائية في العمل الفني، موضحة: "أنا بسيب نفسي للمشهد، ومش باكون عارفة هعمل إية، وممكن لو عدت المشهد أكثر من مرة تطلع حاجة مختلفة".

من جانبه، أعرب الفنان أحمد مجدي، في نفس اللقاء، عن إعجابه بأداء الفنانة إلهام شاهين في فيلم "حظر تجول"، موضحا أنه فوجئ بهذا الأداء حيث أنها تسعى إلى التلقائية بشكل كبير، على عكس الكثير من الفنانين الذين يحضرون ويكتبون كل شيء سيفعلونه على الورق، قبل التمثيل أمام الكاميرا.

هذا، واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.

وقال أمير رمسيس، مخرج الفيلم، إن اسم الفيلم مرتبط بقصته، مضيفا: "هو مجرد تسمية.. ونفسي يكون الفيلم بدون أسماء، وحتى لو مكانش فيه حدث سياسي في الفيلم، فهو يعتبر الإطار الذي يجعل أبطال الفيلم يتحدثون عن الأمور المسكوت عنها، والفيلم يتحدث أيضا عن القعدة في البيت".