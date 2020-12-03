3 مرات سنوية.. نظام تقسيط أراضي الإسكان الاجتماعي

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الأراضي، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتطرح الأراضي بشروط محددة، بالإضافة إلى تحديد نظام سداد معين، ينقسم إلى أقساط سنوية متساوية، بنظام التمويل العقارى، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

"الوطن" تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي، ونظام التقسيط، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

نظام سداد قطع أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- يسدد مقدم الحجز 25 ألف جنيه، نقدا أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي/ مقبول الدفع).

2- يستكمل سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

3- يسدد باقي ثمن الأرض، وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وتحرر شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء، وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

طريقة حجز أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- يتم الحجز عن طريق شراء كراسة الشروط من بنك التعمير والإسكان.

2- تقدم مرة أخرى بعد ملء البيانات، وسداد مقدم جدية الحجز.

3- عقب انتهاء فترة الحجز سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء القرعة بشكل منفصل في كل مدينة حيث تتم عمليات التخصيص بنظام القرعة العلنية.

أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديدفي مدينة برج العرب الجديدة، سيتم طرح 266 قطعة أرض إسكان اجتماعي، حيث حددت لجنة التسعير سعرين للأراضي في هذه المدنية وهما 965 جنيهًا و1135 جنيهًا للمتر.

وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح 22 قطعة أرض بمساحة 209 أمتار، بسعر 5115 جنيهًا للمتر، كما سيتم طرح 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بسعر 1760 جنيهًا للمتر، بينما سيتم طرح 73 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، بسعر 835 جنيهًا للمتر بمنطقة الـ55 فدان ويعتبر هذا أقل سعر الأراضي المطروحة للحجز.

كما سيتم طرح 38 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، بمساحة 209 أمتار مربعة بسعر 1300 جنيه للمتر.

شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

4- كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).