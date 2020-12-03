استجابة لـ"الوطن".. الإمام الأكبر يوجه بعلاج طالب أزهري فقد ذراعيه

في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن" بعنوان "والدة طالب أزهري بترت ذراعاه تناشد "الطيب": انقذ ابني يا فضيلة الإمام" وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب علي محمد علي، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها فضيلته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وكانت والدة الطالب علي محمد، قد ناشدت فضيلة الإمام الأكبر، بالتدخل وإنقاذ مستقبل الابن التعليمي، حيث أنه يدرس بالشهادة الثانوية الأزهرية، ووجهت رسالة لشيخ الأزهر جاء نصها: "لدي ثلاثة أبناء وكلهم يدرسون بالأزهر، لجأت إليك يا فضيلة الإمام لتقف مع ابني، حتى لا يضيع عليه امتحان الشهادة الثانوية خاصة أنه متميز علميًا، و مهتم بدراسته وحفظه للقرآن الكريم، أرجو أن تساعدوه".

واستجاب فضيلة الإمام الأكبر لطلب الأم على الفور، موجها بضرورة توفير أطراف صناعية للطالب على وجه السرعة حتى يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما وجه فضيلته قطاع المعاهد الأزهرية بمتابعة الموقف الدراسي للطالب، وإطلاع فضيلته عليه أولًا بأول.

ونشرت "الوطن" المأساة التي تعرض لها الطالب حال توجهه إلي درس خصوصي من قرية "الكفر الجدي" إلي مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، إلا أنه حال ركوبه للقطار تحرك سريعا، فسقط الطالب تحته مما تسبب له في إصابات بالغة، وبتر ذراعيه، ونقل إلي مستشفي الطوارئ الجامعي للعلاج.

ووجهت الأم رسالة موجعة إلي شيخ الأزهر وإلي المسئولين للوقوف بجوار ابنها المصاب والذي تسبب الحادث في إصابته بحالة نفسية سيئة، من الصعب الخروج منها إلا بعد فترة، مناشدة الوقوف بجواره ولو بالكلمة، وهذا أقصي ما يمكن عمله له، مؤكدة أنها راضية بقضاء الله وقدره، وتريد أن يمر ابنها من تلك المحنة.

وطالبت الأم المسئولين البحث في سبب الحادث وإزالته فورا حتى لا يتكرر مع أي شخص آخر، مشيرة إلي أن محطة القطار التي كان يركب منها ابنها "ضلمة مفيش فيها لمبة كهرباء ولا كاميرات مراقبة " مؤكدة طالما مش مهمتين بالمحطة اقفلوها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث في القطار المتجه إلي مدينة المطرية ، وإصابة شاب بناحية ميت مرجا سلسيل مركز الجمالية.

انتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلي مكان الحادث، بالفحص تبين أنه أثناء محاولة المدعو على محمد على إبراهيم عيسى، وشهرته علي شحتة عيسي 16 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ومقيم بقرية "الكفر الجديد" مركز ميت سلسيل، ركوب القطار المتجه من المطرية الى المنصورة نتج عنه إصابته ببتر بالذراعين واشتباه كسر بالجمجمة.

جرى نقل الطالب إلي مستشفى الجمالية المركزي، وتبين أن إصابته خطيرة وأن الحادث تسبب في بتر ذراعيه وحالته سيئة فتم تحويله إلي مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة.