إلهام شاهين عن بكائها في حفل زفاف شقيقها: من شدة الفرح

قالت الفنانة إلهام شاهين، عن بكائها في حفل زفاف شقيقها "أمير"، إنها بكت معه من شدة الفرحة التي انتظرتها طويلا.

وأضافت "شاهين"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أن أمير كان خائفا من الزواج، وأنها حاولت كثيرا إقناعه، وفرحت جدا عندما أخبرها أنه سيتزوج.

وأشادت بزميلاتها الفنانات ووقوفهن إلى جوارها في حفل الزفاف، موضحة، "هالة صدقي جت قبل الفرح بيوم مع ابنها، ومنة شلبي وليلى علوي وهاني سلامة حضروا قبل كل الناس، ويسرا مشيت آخر الناس".

ومازحت الإعلامية منى الشاذلي، ضيفتها، قائلة "منة (زوجة شقيقها) كسرت صباع أخوكي"، ليرد "أمير" ساخرا: "آه والله"، موضحا أنه أصيب في يده بعد الزواج بأسبوع واحد.

وقال أمير شاهين، إنه تعرف على زوجته منة جاب الله، منذ عشر سنوات، وبدأ يكون بينهما مشروع زواج منذ خمس سنوات، وقعت خلالها الكثير من الأحداث، قبل أن يتفقا على الزواج.

وأشار إلى أنه بكى بالفعل وهو يحتضن شقيقته في حفل الزفاف، "كنا بنعيط بجد"، لافتا إلى أنه كان ضد فكرة الزواج من الأساس، ولكن "منة" غيرت رأيه، وهي أيضا نفس الحالة كانت خائفة من الزواج ولكنها اطمأنت معه.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التي قابلتها في أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زواج شقيقها الفنان أمير شاهين.