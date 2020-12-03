"السعيد": زيادة الدخول والعلاوات والمعاشات زودت الإنفاق 15% خلال عامين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق الذي جرى الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس، من أهم الأبحاث على مستوى الدولة المصرية، ويتم على مستوى دول العالم فقط، إذ تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن هذا البحث بدأ في خمسينيات القرن الماضي، وكان يتم إجراؤه مرة كل 5 سنوات، حول حجم الإنفاق ومتوسطه ونوعه، وأنواع السلع التي يتم استهلاكها، ونسب هذه السلع من حجم دخل الأسرة، وهو مؤشر مهم جدا، يجرى الاعتماد عليه في كل خطط الدولة، وبرامج عمل الحكومة المصرية.

وتابعت، أن البيانات جزء أساسي من أي منظومة مستقبلية، ومن ثم فإن هذا البحث يمثل ثروة من البيانات، وبالتالي فإن الجهاز أصبح يجري البحث كل سنتين، بدلًا من 5 سنوات بداية من عام 2007، بسبب دوره الكبير في كل خطط التنمية والخطط المستقبلية.

وأردفت: "أهم المؤشرات هي متوسط انفاق الأسرة، ونعتمد على هذا المؤشر والسلة التي يستخدمها الأفراد في حساب معدلات التضخم، التي تُصدر بشكل شهري، والأرقام توضح زيادة في متوسط الانفاق الكلي السنوي للأسر المصرية عما كان عليه الوضع قبل عامين بنحو 15%، وهو ما يرجع إلى الزيادة في الدخول والعلاوات والمعاشات ورفع حد الاعفاء الضريبي على الدخول الأقل".