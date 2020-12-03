منى الشاذلي تحتفل بعيد ميلاد أمير شاهين

احتفلت الإعلامية منى الشاذلي، بعيد ميلاد الفنان أمير شاهين، أثناء استضافته في برنامجها "معكم"، مع شقيقته الفنانة إلهام شاهين، وزوجته منة جاب الله.

وقالت إلهام شاهين، أثناء حديثها مع البرنامج في حلقة اليوم الخميس، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إن اليوم يوافق عيد ميلاد شقيقها "أمير".

وأعربت "الشاذلي" عن تهنئتها له، وغنى له جميع من في الأستوديو أغنية "Happy Birthday to You".

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن زواج شقيقها، موضحة أمير كان خائفا من الزواج، وحاولت كثيرا إقناعه، وفرحت جدا عندما أخبرها أنه سيتزوج.

وأشادت بزميلاتها الفنانات، ووقوفهن إلى جوارها في حفل الزفاف، موضحة: "هالة صدقي جات قبل الفرح بيوم، ومع ابنها، ومنة شلبي وليلى علوي، وهاني سلامة، حضروا قبل كل الناس، ويسرا مشيت آخر الناس".

وقال أمير شاهين، إنه تعرف على زوجة منة جاب الله، منذ عشر سنوات، وبدأ يكون بينهما مشروع زواج منذ خمس سنوات، حدث خلالها الكثير من الأحداث، وفي النهاية اتفقا على الزواج.

وأشار إلى أنه بكى بالفعل وهو يحتضن شقيقته في حفل الزفاف، "كنا بنعيط بجد"، لافتا إلى أنه كان ضد فكرة الزواج من الأساس، ولكن "منة" غيرت رأيه، وهي أيضا نفس الحالة كانت خائفة من الزواج ولكنها اطمأنت معه.

هذا، واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.