إلهام شاهين "تزغرد" على الهواء لـ أمينة خليل

أطلقت الفنانة إلهام شاهين، "زغرودة" على الهواء، أثناء لقائها مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أثناء حديثها عن الفنانة أمينة خليل.

وأعربت "شاهين" عن تهنئتها لزميلتها الفنانة أمينة خليل، بسبب خطبتها، وزواجها المرتقب: "أقولها مبروك، وألف مبروك لأمينة خليل، أيوة كدة.. بنتي هتتجوز.. لازم أفرح بيها"، ثم زغردت.

وقالت "شاهين"، إن "خبث" أمير رمسيس، مخرج فيلمها الجديد "حظر تجول" جعلها تشك في الفنانة "أمينة خليل"، لأنه كان حريصا على ألا يلتقيا قبل التصوير لكي تظهر بينهما حالة من العداء على الشاشة.

وأعربت "شاهين"، عن تهنئتها للفنانة أمينة خليل، وتحيتها لزميلها الفنان الفلسطيني كامل الباشا الذي شاركها في بطولة نفس الفيلم.

وأشارت إلى أن أحلى وأقوى فيلمين في حياتها هما "يا دنيا يا غرامي"، و"خلطة فوزية"، وهما من إخراج مجدي أحمد علي، والد الفنان أحمد مجدي، مضيفة: "في فيلم (يا دنيا يا غرامي) ماكناش حاسين إننا بنمثل، وطلع فيه درجة عالية جدا من المصداقية".

هذا، واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كلا من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.

وقال أمير رمسيس، مخرج الفيلم، إن اسم الفيلم مرتبط بقصته، مضيفا: "هو مجرد تسمية.. ونفسي يكون الفيلم بدون أسماء، وحتى لو مكانش فيه حدث سياسي في الفيلم، فهو يعتبر الإطار الذي يجعل أبطال الفيلم يتحدثون عن الأمور المسكوت عنها، والفيلم يتحدث أيضا عن القعدة في البيت".