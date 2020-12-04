الجيش اليمني يكشف عن خلية إرهابية تواطأت مع الحوثيين وإيران ضده

قالت وزارة الدفاع اليمنية، مساء أمس الخميس، إنها ستعرض وثائق وأدلة واعترافات لعناصر خلية إرهابية تعمل لصالح الحوثيين وإيران ومتورطة بارتكاب جرائم إرهابية طالت مدنيين واستهدفت قوات الجيش اليمني.

وأشار بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إلى أن فيلم "خيوط العمالة" الذي سيتم توزيعه على وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة يكشف اعترافات الخلية الإرهابية التي ثبُت تخابرها وارتباطها مع قيادات في ميليشيا الحوثي تعمل ضمن ما يسمى بـ"القوة الصاروخية" التي يشرف عليها خبراء أجانب، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتثبت الأدلة والوثائق والتحقيقات المسؤولية المباشرة لعناصر الخلية عن جرائم استهداف المدنيين وتحركات الجيش الوطني، بحسب وزارة الدفاع اليمنية.

وأكدت الأدلة والوثائق أن عناصر تلك الخلية متورطين في ارتكاب جرائم التخابر مع الحوثيين وإيران، وقد قاموا بتشكيل خلايا تجسسية وباستقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش اليمني وبتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمرافق والمواقع والآليات والمعدات والأسلحة العسكرية المعدة للدفاع عن اليمن.

كما شرع أعضاء الخلية بمهاجمة رجال القوات المسلحة وباغتيال منتسبي في الجيش، وتورطوا كذلك في ارتكاب جريمة رفع إحداثيات لعدد من المواقع والمنشآت والمنازل ومخيمات النازحين والأعيان المدنية لاستهدافها بالصواريخ البالستية، ونتج عن ذلك مقتل المئات من أفراد القوات المسلحة وتخريب واتلاف منشآت وآليات ومعدات يستخدمها الجيش اليمني، بحسب البيان.

وأثبتت الاعترافات تورط تلك العناصر الإرهابية في ارتكاب جرائم إفشاء أسرار الدفاع المتمثل في المعلومات القتالية والحربية ونقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بقوام الجيش ومعداته وآلياته وتشكيلاته بقصد الخيانة والإضرار بالعمليات القتالية.

ونجحت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق البيان، في وقت سابق في رصد وتعقب الخلية الارهابية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها، وتفكيك وكشف خلايا أخرى وإفشال مخططاتها لارتكاب عمليات إرهابية.

سلطات تعز اليمنية تقرر إيقاف بناء المحطات النفطية

وفي سياق آخر، أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليمنية أمس الخميس، إيقاف منح تراخيص البناء في جميع مديريات المحافظة وتراخيص حفر الآبار الجوفية ومحطات النفط والغاز لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة أو النقصان كونها تمثل عاملا رئيسيا للمشاكل والاقتتال.

وكلفت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، الأجهزة الأمنية بعمل قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة، بحيث تحمل معلومات شاملة عن كل مطلوب أمني وعلى السلطة القضائية سرعة البت في القضايا الجسيمة، وإصدار الأحكام فيها بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع واستغلال القضايا الجنائية استغلال سلبي وتوظيفها بطريقة غير أخلاقية ومثيرة للجدل وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها تقزم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام.

وأقرت اللجنة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وإيقاف حركة الدراجات النارية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً وترقيم كافة أنواع السيارات ومركبات النقل العام والخاص وترقيم الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة و إلزام جميع الوحدات العسكرية والأمنية بترقيم كافة الأطقم العسكرية بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقرر الاجتماع تجريم عملية قطع الطرق العامة والفرعية تحت أية مطالب كانت ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة وكذلك تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للاستغلال الشخصي سواء في القضايا الجنائية أو في الاعتداء على الأراضي العامة أو الخاصة بصدد الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام.

واعتبر الاجتماع، أن التستر على المطلوبين جريمة ومعاقبة كل من يتواطأ معهم أياً كان منصبه أو موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق آخر، تمكن الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة للحوثيين، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وجاء ذلك في هجوم نفذه الجيش اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، على مواقع إمداد وتسليح الحوثيين، المدعومين من إيران، في جبهة صرواح.

وأسفر الهجوم عن تدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، وإحراق ثلاثة اطقم وإعطاب مدرعة، كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 مللي روسي الصنع.

وزير الإعلام اليمني يدين قصف الحوثيين لمجمع إخوان ثابت في الحديدة

من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها الحوثيين من إيران، مساء أمس الخميس، باستهدافها مجمع إخوان ثابت التجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن استشهاد ثمانية من عمال المجمع وجرح 13 آخرين.

وأوضح الإرياني، أن هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل رفض مليشيا الحوثي السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك بزيارة المجمع التجاري، رغم وساطة المبعوث الأممي، في تحدي واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بموقف واضح وحازم من هذه الجريمة النكراء التي تضاف لمسلسل جرائم الحوثيين الإرهابية، واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.