الإسكان تكشف تفاصيل مد فترة شراء كراسات الشروط لوحدات مشروعاتها

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، مد فترة شراء كراسات الشروط لمشروعات الإسكان، حتى 21 ديسمبر الجاري.

وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الإعلان الـ14 ضمن مظلة مبادرة الرئيس السيسي "سكن كل المصريين" مشيرًا أن المبادرة فيها 125 ألف وحدة سكنية منها، 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل و25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، لافتًا أن رئاسة الوزراء قررت رفع الحد الأقصى لصافي الدخل للأسر المتوسطة ليكون 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة، و10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، وأن ذلك وسع قاعدة المستفيدين من الإسكان المتوسط.

وأوضح "خطاب"، أن وزير الإسكان قرر مد فترة سحب كراسات الشروط لمتوسطي الدخل واستكمال البيانات لمحدودي الدخل، مشيرًا أنه في 7 ديسمبر سيتوقف بيع كراسات محدودي الدخل وسيتم استكمال بياناتهم على أن يستمر بيع الوحدات متوسطة الدخل لـ21 ديسمبر.

وأشار إلى أن الإعلان الحالي شهد اقبال كبير بالمقارنة بكل الاعلانات السابقة لافتًا أنه تم بيع 390 ألف كراسة شروط و240 ألف مواطن سددوا مقدمات جدية الحجز وأن هناك 50 ألفا سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، مشددًا على أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع دخل المواطنين وتحسن الحالة الاقتصادية وثقة المواطنين في الإسكان الحكومي.

ولفت إلى أن شقق الإسكان تغطي كل المحافظات وموجودة حاليا في 14 مدينة منها شرق القاهرة وغرب الجيزة والعاشر من رمضان والشروق وبدر والعبور وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر ورشيد الجديدة والعلمين الجديدة وغرب أسيوط وقنا.