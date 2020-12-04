الكهرباء: تحويل نظام الممارسة لنظام العدادت الكودية حتى نهاية العام

أكد أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم التوسع في التطبيقات الإلكترونية التي تشحن الكروت الذكية لعدادات الكهرباء، مشيرًا أن ذلك يأتي ضمن مبادرة التحول الرقمي والذي تسعى له الحكومة المصرية.

وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الوزارة أتاحت منصة إلكترونية لتقدم الخدمات المختلفة الخاصة بالكهرباء، مشيرًا أن التسجيل في المنصة مجاني.

وأشار أن المنصة تقدم كل الخدمات ومنها خدمة طلبات التحول للمنتفعين بنظام الممارسة لنظام العداد الكودي مسبق الدفع، وكذلك التحول من العدادات التقليدية للعدادت مسبقة الدفع.

وأوضح أن المباني المخالفة التي تتعامل بنظام الممارسة والتي يتم تحرير محاضر لها، يتم تسيير وصلات لها بالمصالحة ويطلق عليها الممارسة مشيرًا أنه في الفترة حتى نهاية العام سيتم التحول من نظام الممارسة لنظام العداد الكودي، وأن المواطن سيقدم طلبا على المنصة وسيضع رقم الإيصال على المنصة ويضع صورة الإيصال وصورة البطاقة وصورة العقار على المنصة، ويحصل على رقم للطلب ويٌحدد له موعد للمقايسة، مؤكدًا أنهم قاموا بالفعل بعمل مقايسات منذ شهر أكتوبر الماضي.