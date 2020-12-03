"الكهرباء": تلقينا 930 ألف طلب لتحويل عداد الكهرباء للنظام الكودي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تركيب العدادات مسبوقة الدفع يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة إليه، ومن ضمنها التطبيقات التي تسهل التعامل مع هذا العدادات، إذ يجرى تغيير الكارت ويعرف معدل الاستهلاك عليه.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "يأتي في هذا الإطار المنصة الإلكترونية من أجل التقدم للخدمات، وقد بدأنا في هذه المنصة 1 يوليو الماضي من أجل التحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي وتغطي 17 خدمة كلها تؤدي إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة إلكترونية بدأناها بموضوع التحول إلى العداد الكودي، ووصلنا إلى 930 ألف طلب لنحو 2.2 مليون وحدة عقارية ومازلنا نستقبل الطلبات لها على المنصة الإلكترونية، والتسجيل على هذه المنصة بالمجان".

وتابع، أن المنصة تقدم خدمات كثيرة ومن بينها طلبات التحول من الممارسة إلى العداد الكودي، إذ أنها مجهزة لاستقبال طلبات التقديم على العدادات العادية والعدادات مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أن المباني المخالفة التي تتعامل بنظام الممارسة تتصالح بموجب محضر سرقة تيار كهربائي، حتى لا تطبق إجراءات القانون عليها: "حتى نهاية 31 ديسمبر، يجب ان يتم التحول من الممارسة إلى العداد الكودي، أما العدادات التقليدية والتحويل إلى العدادات مسبوقة الدفع فهي متاحة في أي وقت".

وفي وقت سابق، أكد "حمزة"، على أن قرار مد التقديم على عدادات الكهرباء الكودية لتلبية احتياجات المواطنين، جاء بعد الإقبال الكبير على التقديم، مشددًا على أن الممتنعين، سيطبق عليهم القانون، ومحاضر سرقة التيار الكهربي، وسيجرى تحويل المحضر إلى النيابة، وقد تصل الغرامة إلى 100 ألف أو 200 ألف جنيه.