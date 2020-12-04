11 تصريحا لإلهام شاهين: نمت في الشارع.. وأمير ميقدرش يناديني باسمي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة أمس، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كلا من الفنانة إلهام شاهين، وشقيقها الفنان أمير شاهين، للحديث عن بعض الأمورالشخصية.

"الوطن"، ترصد لكم أبرز تصريحات إلهام شاهين كما يلي:

1- شاهدت زلزالا حدث في اليونان، وكان معها شقيقها الفنان أمير شاهين، واضطرت إلى النوم في الشارع.

2- تعامل شقيقها أمير مثل ابنها الصغير، منذ طفولته، وحتى عندما كان طفلا كان يناديها بـ"ماما ميمي"، وعندما كبر، أصبح يناديها بـ"إيلي"، ولكنه حتى الآن لا يجرؤ على مناداتها باسمها "إلهام".

3- كانت لا تتحمل البعد عنه منذ طفولته، وكانت تصطحبه معها في التصوير، والأستوديو، وسفرياتها في الخارج للتصوير، لافتة إلى أنه في أحد المرات كانت في اليونان، وهو معها، وحدث زلزال كبير، واضطرا للنوم في الشارع، موضحة أنه في هذا الوقت كان عمره حوالي 4 سنوات.

4- "منة بنت جميلة.. وعيلتها جميلة، ومامتها شبه مامتي.. وحبينا بعض، وحسينا إن مفيش حد غريب دخل العيلة، وتحسي إنها عيلة واحدة.. وأمير كان خايف من فكرة الجواز، وعلشان كدة لما قالي عايز اتجوز، قولتله (تتجوز في أسبوع)، وكان نفسي جدًا يتجوزها، وكنت فرحانة جدا له، وكل ما أشوف بنت حلوة أقولها تعالي أجوزك أمير.. وكان بيقول: (هو أنتي بتدللي عليا!)".

5- أشارت إلى أن أحلى وأقوى فيلمين في حياتها هما "يا دنيا يا غرامي"، و"خلطة فوزية"، وهما من إخراج مجدي أحمد علي، والد الفنان أحمد مجدي، مضيفة: "في فيلم (يا دنيا يا غرامي) ماكناش حاسين إننا بنمثل، وطلع فيه درجة عالية جدا من المصداقية".

6- بكت معه من شدة الفرحة التي انتظرتها طويلا وأمير كان خائفا من الزواج، وأنها حاولت كثيرا إقناعه، وفرحت جدا عندما أخبرها أنه سيتزوج.

7- أشادت بزميلاتها الفنانات ووقوفهن إلى جوارها في حفل الزفاف، موضحة، "هالة صدقي جت قبل الفرح بيوم مع ابنها، ومنة شلبي وليلى علوي وهاني سلامة حضروا قبل كل الناس، ويسرا مشيت آخر الناس".

8- أعلنت في وقت سابق الاحتفال بمئويتها، لأنها مثلت أكثر من 100 فيلم، وكلمة "المئوية"، قد توحي للبعض أنها 100 عام، لكن في الحقيقة فإن إلهام شاهين، مثلت في حوالي 100 فيلم، وحوالي 100 مسلسل.

9-قالت إنها تحب التلقائية في العمل الفني، موضحة: "أنا بسيب نفسي للمشهد، ومش باكون عارفة هعمل إية، وممكن لو عدت المشهد أكثر من مرة تطلع حاجة مختلفة".

10-الحياة يجب أن تستمر حتى في ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة: "الكورونا مش مرحلة وهتخلص، لكنها هتستمر، ولازم تستمر الحياة ولا تتوقف".

11-قالت إنها تعيش الشخصيات التي تؤديها في أعمالها الفنية على الشاشة، مشيرة إلى أنها في فيلمها الجديد "حظر تجول"، تأثرت كثيرا بالشخصية التي أدتها، وشعرت بالمعاناة التي عاشتها الشخصية في حياتها.