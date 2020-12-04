انتهاء الجولة الثانية من انتخابات البرلمان للمصريين في الخارج اليوم

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه اليوم ينتهي تصويت المصريين في الخارج، لجولة إعادة انتخابات مجلس الشعب 2020، وسوف يتم غلق التصويت في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة.

وأكدت الوزارة أن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت الخميس بطباعة بطاقات الاقتراع لمن قاموا بالتسجيل مسبقًا، وعلى مدار يوميّ الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر، تمهيدًا لملئها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التي تتلقاها خلال أيام الاقتراع في الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وتابعت وزارة الهجرة، أن هناك تواصلا مستمرا مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للرد على أي استفسارات متعلقة بالمصريين بالخارج خلال سير العملية الانتخابية، مؤكدة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg أتاح أيقونة تصويت الخارج ويدخل الناخب رقم التسجيل الذى حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي، وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت يتم طباعتها.

وأضافت أن هذه الخطوة تليها قيام الناخب باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لدائرته، فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشحًا واحدًا، وفى حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين، وهكذا، وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير أبيض ويتم غلقه دون كتابة أي علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه في مظروف أكبر وملء إقرار التصويت وإرفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب في الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل.

تُجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس في هذه الجولة 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، بينما تتم الإعادة بالكامل في 9 محافظات لم يتم حسم أي مقعد فيها من الجولة الأولى، وهى: "الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء"، ومقعد ودائرة واحدة بالقليوبية هي "قليوب والقناطر".