استمرار الغلق الجزئي لطريق الواحات بالاتجاهين حتى صباح غد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء القيام بتنفيذ أعمال رفع مستوى الإضاءة لطريق الفيوم الجديد بأعمدة إنارة حديثة (هاي ماست) فسوف تقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهي الشركة المنفذة للأعمال، بإجراء قطع عرضي لطريق الواحات في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لبوابة حورس الخاصة بقطاع حدائق الأهرام.

الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية

قالت المحافظه في بيان، إنه سيتم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار إليه وذلك لمدة يومين ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح "غدٍ" السبت الموافق 5/12/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا طوال فترة الأعمال ودون تعطيل الحركة المرورية.

وضع كل وسائل الأمن الصناعي

وأشارت المحافظة إلى أن الشركة المنفذة ستضع كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

مطبات صناعية وعلامات تحذيرية

ونفذت المحافظة عدداً من الإجراءات للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد تحديدا أمام بوابات قطاع حدائق الأهرام (خوفو – أحمس – خفرع) حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم إنشاء 6 مطبات صناعية طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام (خوفو – أحمس – خفرع) بواقع 2 مطب صناعى فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بالمطبات وذلك لتهدئة السرعات حفاظاً على السلامه العامة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من تركيب كبارى المشاة للمواطنين والمقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.

إلزام وإرشاد قائدي السيارات بتخفيف السرعة

قال المحافظ إنه تم تركيب وسيلة (عيون قط) مضيئة أمام كل مطب صناعى على حدة وكذا مجموعات عيون قط (فسفورية) أمام كل مطب صناعى بمسافة مناسبة لإلزام وارشاد قائدي السيارات بتخفيف السرعة لتحقيق السلامة المرورية وللحد من الحوادث، لافتا إلى أنه رفع كفاءة الرؤية العامة للطريق حيث تم إضاءة أعمدة الإنارة (هاى ماست) بطريق الفيوم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ستقوم بإنشاء إشارة مرورية بطريق الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام (خفرع – منقرع) لتنظيم حركة سير المركبات.