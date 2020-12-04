لمتابعة تنفيذ "مواعيد الغلق".. حملات على المطاعم و المحال في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في دمياط حملة مكبرة، اليوم، على المحال التجارية والمطاعم المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالغلق في المواعيد محددة، أسفرت عن تحرير محاضر خرق القرار لعدد من المحلات التجارية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراه التنمية المحلية، بمواعيد الغلق المقررة والتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.

كما شنت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، رئيس المدينة، حملة للمرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمحال التجارية، ووجه رئيس المدينة إلى تحرير محاضر خرق مواعيد الغلق لعدد من المحالات التجارية بنطاق المدينة، مؤكدًا أن الحملة مستمرة يوميا للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافتيريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراة التنمية المحلية، بمواعيد الغلق المقررة مع التأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.