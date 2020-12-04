هل يمكن حجز شقق الإسكان المتاحة بحساب أنشئ عند طرح مشروعات سابقة؟

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم مد مهلة رفع الأوراق على الإنترنت للشقق التابعة لمبادرة سكن لكل المصريين لمدة أسبوعيين إضافيين لمن دخلهم يزيد عن 9 آلاف بحد أقصى 14 ألف جنيه، موضحة في مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة أن حدود الدخل للأسرة بالنسبة لمنخفضي الدخل هي 6000 جنيه أما الأعزب فهي 4000 جنيه بحد أقصى وتم رفع الحد الأقصى لمتوسطي الدخل إلى 14 ألف جنيه.

ويتساءل المواطنين عن إمكانية الحجز في مشروعات الإسكان المتاحة حاليًا بحساب تم إنشاؤه من قبل أثناء طرح وحدات أو أراضي بالمشروعات السابقة، وأوضح الموقع الخاص بحجز الوحدات السكنية التابع لبنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الإجابة كما يلي:

في حال إنشاء حساب سابق على الموقع خلال طرح المشروعات السابقة، يمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.

2) الضغط على خانة نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.

3) إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد، مع مراعاة ادخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد.

4) الضغط على خانة أنا لست برنامج روبوت.

5) الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة مرور مؤقتة يتم استخدامها في إنشاء كلمة مرور دائمة، على أن تكون كلمة السر مكونة من 8 أحرف انجليزية علي الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي أحد الرموز من اختيار المتقدم ويجب العلم أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطى ثلاث محاولات.

6) بعدها يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بنفس الحساب.