عاجل.. وفاة ثاني عضو في مجلس نواب 2020 بالدقهلية

توفي النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، 58 عاما، عضو مجلس النواب 2015، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، الفائز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات 2020، خلال المرحلة الثانية، اليوم، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض.

وبدأت عائلة النائب الراحل في ترتيب أمور الجنازة في قرية ميت أبو الحسين، مركز أجا، والتي ستشيع جنازته منها.

يذكر أن "فتي" هو ثاني نائب يتوفي في برلمان 2020، بعد وفاة الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.