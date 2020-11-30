بعد وفاة نائب .."الشعب الجمهورى" بالقليوبية: سنتصدى للشائعات

قال الحسين عبد الفتاح، القائم بأعمال أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن الأخبار المرتبطة بترشيحات الحزب لأحد الأشخاص على مقعد مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر بعد وفاة النائب الدكتور جمال حجاج المتداولة على صفحات التواصل الإجتماعي، ماهى إلا شائعات يراد منها البلبلة وتعكير الصفو العام خلال هذه الفترة بالتحديد.

وأوضح في تصريح صحفي له، اليوم، أن هيئة مكتب الحزب بالقليوبية فى انعقاد دائم مستمر وتواصل مع الأمانة العامة للحزب من خلال الأمين العام الدكتور صفى الدين خربوش، والأمين المساعد للتنظيم السيد أحمد الألفي، من أجل إستمرار مرحلة عطاء الراحل الدكتور جمال حجاج، كما جرى إستبعاد أي شخص من الحزب ترشح لمجلسى الشيوخ والنواب بدون موافقة كتابية.

وطالب "عبد الفتاح" بعدم تعامل وسائل الإعلام مع حلمى صبحى عبد الشافى حيث كان مستشارا شخصيا للمرحوم الدكتور جمال حجاج أمين الحزب الذى وافته المنية مطلع هذا الأسبوع، وبوفاة الدكتور جمال حجاج يعتبر هذا المنصب لاغيا ولا يحق له التحدث باسم الحزب وإعطاء تصريحات إعلامية كما أنه ليس عضوا فى هيئة مكتب وأمانة حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، وأى تصريحات إعلامية ستخرج للنور ستكون من خلال القائم بأعمال الأمين العام أو أمين الإعلام محمد ناجى زاهى.

وأضاف محمد ناجى زاهي، أمين إعلام حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن أى شائعات سترتبط بأمانة القليوبية خلال هذه الفترة أو الفترات القادمة، ستتصدى لها الأمانة بكل قوة وحزم دون مبالاة أو استهتار، خاصة أن الشائعات مفتاح باب الفتن والضلال التى من شأنها تكدير الصفو العام، وإفشال خطط النجاح.

وأكد أن الأخبار الكاذبة والمتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعى خلال اليومين السابقين، خرجت من ألسنة غير مسئولة وليس لديها تقدير للفترة الزمنية التي ترتبط بأمانة القليوبية فى هذا الوقت بالتحديد، كما أن الصفحة الرسمية على الفيس بوك هى المنبر الوحيد لاستقاء المعلومات الصحيحة المرتبطة بالحزب فى القليوبية.