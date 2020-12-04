محافظ مطروح: تشغيل خطوط أتوبيس "مشروع النقل الجماعي" بالمناطق النائية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توفير خط أتوبيس من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، إلى المناطق النائية في أطرافها، وذلك لتوفير وسيلة مواصلات في غرب مدينة مرسى مطروح.

وقال "شعيب"، اليوم: "وجهنا لمشروع نقل الركاب، إنشاء خط جديد له، في مناطق وادي "الرمل، وماجد"، وتجمع الصريحات الكائن أول طريق "مطروح - سيوة" الصحراوي، على بعد ما يقرب من 20 كيلو مترا، جنوب غرب مدينة مرسى مطروح، لتيسير الخدمات للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة أهمية توفير وسائل مواصلات للمناطق والتجمعات البعيدة.

وقال العميد فكري الصياد، مدير مشروع النقل الداخلي بمطروح، إننا شكلنا لجنة برئاسة مدير المشروع لمعاينة فتح الخطوط الجديدة، للوقوف على تيسير وفتح خط جديد، بناء على توجيهات محافظ مطروح، بتخفيف الأعباء على المواطن المطروحي، بعد تقدمهم بطلبات للمحافظ واستجاب لها، خاصة في المناطق المحرومة، بتوفير وسيلة مواصلات تابعة للمحافظة.

وأضاف "الصياد" أن اللجنة انتهت إلى أهمية فتح خطا جديدا، يبدأ تشغيله الأحد المقبل، لمناطق "مطروح - وادي الرمل"، وخط "مطروح - وادى ماجد"، وخط "مطروح - الصريحات"، وطريق سيوة، ليبدأ خط السير من الموقف أمام البنك الأهلي، شارع التهريب، ومجمع مدارس أبوبكر الصديق، وسوق ليبيا، ومنها إلى شارع السلوم، ومستشفي السنوسية، ومسجد مريم، ووادي الرمل، ومرورا بالقرية البدوية، ومستشفى وادى الرمل، وحي العشيبات، وعزبة علي عمر، وبوابة 15 غرب، ووادى ماجد، وطريق سيوة، وعزبة الصريحات، والعوده مرة أخرى.

وأشار مدير مشروع النقل الداخلي بمطروح، إلى أن تعريفه الأجرة إلى وادى الرمل، ستكون 3.5 جنيه، ومن موقف مطروح حتى وادى ماجد 10 جنيهات، وإلى تجمع الصريحات 8 جنيه، تخفيفا على الأهالى والمواطنين المتجهين إلى تلك المناطق، أو العودة إلى المدينة.