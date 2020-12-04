عشان متتعرضش للنصب.. ازاي تحدد سعر المنزل عند الشراء وتتأكد من سلامته

يحرص الكثير من راغبي امتلاك شقة سكنية أو منزل جديد إلى تجنب التعرض إلى أي من عمليات النصب خلال عملية الشراء، سواء بشراء المنزل بقيمة مالية كبيرة أو بشراء منزل غير مرخص.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من النصائح التي تمكن المشتري من تحديد سعر الوحدة السكنية الجديدة، والمستندات التي يجب الاطلاع عليها للتأكد من سلامة الوحدة السكنية، وفق حديث المحامي كمال منصور، كالتالي:

نصائح تساعد على تحديد سعر المنزل

- الاستعانة بخبير لتثمين المنزل، حيث يجب عند شراء منزل جديد أو شقة، أن يقوم المشتري باصطحاب خبير تثمين معه للمنزل حتى يقوم بتحديد السعر المناسب للمنزل وفق رؤيته وخبرته.

- يمكن تحديد سعر المنزل الجديد بناء على المدة الزمنية التي مرت على بناء المبنى أو المنزل الذي يتم شراؤه، فإذا كان المنزل قديما يؤثر ذلك على السعر بانخفاضه، أما إذا كان حديث البناء يرفع ذلك من سعره.

- كما يتم تحديد سعر المنزل أيضا وفق قرب المنزل من الخدمات المتوفرة به، مثل مترو الأنفاق أو المواصلات العامة الأخرى ووجود مدارس تحيط بالمنطقة وأسواق تجارية وغيرها والمستشفيات والسينمات وغيرها.

- موقع المنزل يلعب دورا كبيرا في تحديد سعره، فإذا كان المنزل يقع في مدينة حضارية يتوفر بها جميع ما يحتاج إليه المشتري من احتياجات أساسية أو ترفيهية، أو إذا كان في منطقة ريفية تفتقر للخدمات.

- كما تلعب المرافق الأساسية دورا كبيرا في تحديد سعر المنزل، حيث إن المنزل الذي تتوفر به مرافق الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي، ترتفع به الأسعار عن غيره من المنازل.

- ويؤثر أيضا عدد السكان المحيطين بالمنزل على سعر الوحدة السكنية، فلا يجب أن يكون المكان مزدحما أو خاليا من السكان.

العقود التي يجب التأكد منها

- رخصة بناء العقار: عند بناء أي عقار جديد، يجب الحصول على ترخيص بالبناء من الحي التابع له العقار، لذلك يجب أن يطلع المشتري على رخصة البناء للاطمئنان على حالة المبنى كونه غير مخالف، حتى لا يتعرض المشتري لموقف التصالح مع الحكومة بدفع مبالغ مالية.

- شهادة مطابقة من الحي: عند ترخيص العقار من الحي، وبعد معاينته للموقع حتى يتم قبول ترخيص العقار، يتم إصدار شهادة مطابقة من الحي والتي توحي بتوافر الشروط والمطلوبة للحصول على الترخيص، لذلك يجب الاطلاع عليها للاطمئنان على مطابقة العقار للشروط المطلوبة.

- سند ملكية الأرض: في حالة بناء العقار، يجب أن يقوم صاحب العقار بإطلاع المشتري على سند ملكية الأرض موثق في الشهر العقاري، والتأكد من أن اسم مالك الأرض هو نفسه أو صاحب العقار أو على صلة قرابة به، كما يمكن للمشتري أن يطلب صورة من عقد ملكية الأرض.

- عقد ملكية العقار: في حالة شراء العقار أو العمارة، يجب أن يقوم صاحب العقار بإطلاع المشتري على عقد ملكية العقار موثق في الشهر العقاري، وفي حالة طلب المشتري لصورة من العقد للاحتفاظ بها يجب تلبية طلبه.