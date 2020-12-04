بمرتبات مجزية وعمولات.. وظائف شاغرة لجميع المؤهلات الدراسية

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسؤولة عن توظيف الشباب، عن عدد من ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها للعمل بعدد من الوظائف الشاغرة، لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ملتقيات التوظيف التي أعلنت عنها مبادرة مصر تعمل، وفق الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك، كالتالي:

وظائف شركة إيتوال للحلويات والمطاعم

الوظائف المطلوبة

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف وهي: "كاشير، عضو فريق، عارض منتجات وبائع داخل الفروع، كابتن أوردر لتقديم الأوردارات في مطاعم إيتوال، شيف شرقي وإيطالي، شيف فطائر ومعجنات، دليفري، متلقي طلبات، ويتر، استيورد".

على أن يتم تنظيم ملتقى توظيفي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري، ويبدأ فرع إيتوال الدقي في استقبال المتقدمين للوظائف بدء من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط ومؤهل عالي خريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة ودون حسب الوظيفة.

- أن يكون هناك موقف محدد التجنيد.

- ألا يزيد السن على 35 عامًا.

مميزات العمل

- المرتب يبدأ من 2300 وتزيد حسب الوظيفة، ومرتب الشيف 4500 إضافة إلى تيبس.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات صحية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

وظائف سلسلة سوبر ماركت أولاد رجب

أعلنت سلسلة سوبر ماركت أولاد رجب عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري، والذي يبدأ من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 عصرا بفرع أولاد رجب 12 شارع حسن الشريف متفرع من مصطفى النحاس _ الحي الثامن – مدينة نصر، والتفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- جزار ومشرف جزارة ومشرف بقالة.

- موظف أمن.

- مراقب كاميرات.

- بائع بقالة.

- بائع لحوم.

- خباز "شرقي - غربي".

- موظف خدمات.

- سائقين رخصة مهنيه( أولى - ثانيه - ثالثة).

مميزات العمل

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي وتأمين اجتماعي وتأمين على الحياة.

- يوجد فرص للترقي.

الشروط المطلوبة

- تطلب الشركة جميع المؤهلات الدراسية.