وظائف شاغرة في 3 بنوك.. ما طريقة التقديم؟

أعلنت عدد من البنوك حاجتها لشغل وظائف شاغرة عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن" وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي الوظائف المتاحة في البنوك، بنك أبو ظبي الأول، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي على النحو التالي:

وظائف بنك أبو ظبي الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، حاجته إلى وظيفة Senior Systems Administrator، ويشترط في المتقدم للوظيفة ما يلي:

أن يكون المتقدم لديه خبرة 10 سنوات في مجال العمل.

الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.

كما أعلنت حاجتها لشغل وظيفة Manager, Corporate Services، واشترط البنك التالي:

الخبرة من 3 حتى 5 سنوات في مجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

طريقة التقدم لوظائف بنك أبو ظبي الأول

ويمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

وظائف البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجارى الدولي- مصر CIB، عبر حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، عن حاجته إلى Credit Coordinator، الخاص بتنظيم المستندات بشكل صحيح وإنهاء المعاملات اليومية وإجراء مكالمات هاتفية مع العملاء المتأخرين.

طريقة التقدم لوظائف البنك التجاري الدولي CIB

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

وظائف البنك العربي

أعلن البنك العربي، عبر حسابه الرسمي، على موقع LinkedIn، عن حاجته إلى Relationship Manager Large Corporate، ويشترط في المتقدمين للوظيفة:

إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

إجادة مهارات التواصل.

الخبرة في مجال العمل.

طريقة التقدم لوظائف البنك العربي

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

وقدم أشرف سمير، نصائح لتحديد قيمة الراتب المناسبة في مقابلة العمل تتمثل في إنّ قيمة الراتب تتحدد بشكل كبير على الوظيفة، فكلما كان المتقدم لديه إمكانيات نادرة أو غير متاحة بشكل كبير كلما زاد المرتب والعكس صحيح.

كما يجب على المتقدم معرفة "سعر السوق"، فعلى سبيل المثال، المحاسب حديث التخرج يختلف مرتبه عن صاحب الخبرة، بالإضافة إلى عامل حجم الأعمال الهام في تحدد الراتب المناسب.